Приказ минприроды смягчает нормы по качеству очищенных вод для одних веществ и повышает по другим
Приказ минприроды России об изменении требований строительства очистных сооружений на Байкале, подготовленный при участии Сибирского отделения РАН вступил в силу, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле прошлого года в Новосибирске научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал обсудил проект изменений в ведомственный приказ №63, устанавливающий требования к сбрасываемым в Байкал водам.
В приказе предлагалось смягчить нормы по качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам и повысив по фосфатам, алюминию и ртути. По итогам обсуждений учёные единогласно констатировали необходимость изменений в приказ №63.
Приказ минприроды учитывает основные предложения межведомственной рабочей группы и Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал. В частности, установлены предложенные учеными количественные показатели допустимого содержания вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых централизованными и локальными системами водоотведения в пределах центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории.
«Наука в Сибири» отмечает, что установленные нормативы — с одной стороны, одни из строжайших в мире, с другой — вполне реализуемы в рамках лучших российских технологий. Они позволяют в обозримом будущем легитимно проектировать и строить вблизи байкальских берегов новейшие очистные сооружения.
Вступили в силу новые нормативы сбросов в Байкал
Общество, Фото:
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