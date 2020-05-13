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В Бурятии в очередь на жильё поставили умершего человека

В Бурятии в очередь на жильё поставили умершего человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура сообщила о множестве нарушений, связанных с расселением из аварийного жилья 

На сегодня в Бурятии находится 413 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в которых проживает 9 тысяч человек.

В 2019-2020 годы прокуроры выявили 69 нарушений закона в этой сфере, внесено 29 представлений, в суды направлено 12 исковых заявлений. По актам прокурорского реагирования 10 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

По требованию прокуратуры республики скорректирована региональная адресная программа республики по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в неё включены мероприятия по расселению 92 многоквартирных домов.

После вмешательства прокуратуры администрация Джидинского района расторгла муниципальный контракт на покупку квартиры, заключенный вопреки требованиям законодательства о защите конкуренции, с заместителем руководителя администрации.

- Пресекались нарушения закона при формировании очерёдности расселения в рамках мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и из жилых домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Так, созданная при министерстве строительства комиссия давала рекомендации для установления очерёдности расселения жилых помещений без сведений об общей площади домов, степени износа их коммунальной инфраструктуры, допускала неверное определение итогового значения баллов.

Администрация Муйского района сверку общей площади многоквартирных домов, состоящих в очерёдности расселения, надлежащим образом не проводила, не обладала достоверными сведениями о степени износа отдельных домов. 

 - Выявлены факты необоснованного включения в действующую очерёдность умершего человека, а также гражданина, ранее получившего социальную выплату по этой программе, - уточнили в прокуратуре Бурятии. 

После прокурорского вмешательства в государственную программу включены мероприятия по расселению двух тысяч человек из аварийного жилья. В муниципальную собственность от граждан, получивших социальные выплаты на приобретение жилья, принято 24 непригодных для проживания жилых помещений, откорректирована очерёдность расселения жилых помещений в 26 домах, выделены средства на снос расселённого аварийного жилья.
прокуратура
 
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