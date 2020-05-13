Посадка саженцев состоялась вчера
Накануне, 12 мая, в лесу недалеко от посёлка Забайкальский в Улан-Удэ сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили шесть тысяч сеянцев сосны. В том числе, 1300 саженцев молодой сосны с закрытой корневой системой. Семена высаживают в брикеты и поскольку корни находятся внутри кома почвы, то они не нарушаются при посадке. Такие саженцы обладают высокой приживаемостью.
– Работа проводится в рамках программы «Зелёный город», принятой в прошлом году. Тогда лесохозяйственные и лесозаготовительные работы были включены в неё. Потому что городские леса входят в территорию городского округа. Эти леса – лёгкие нашего города. Их надо восстанавливать, – считает директор МБУ «Городское лесничество» Алексей Коноваленков.
Двухлетние саженцы сосны привезли из Кикинского лесничества Прибайкальского района. Их высаживают в лесу на территории 0,7 га.
– Здесь в 2015 году был верховой пожар. В течении нескольких лет мы проводим работы по восстановлению леса. В первый год мы удалили сухостойные деревья. В прошлом году проводили работу по посадкам. В этом году работа продолжается. Приживаемость прошлогодних сеянцев составляет 70%, – отметил главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Борис Туртуев.
Программа «Зелёный город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев. В этом году по программе «Зелёный город» будет высажено 27 тысяч деревьев, 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб, обустроено 10 тысяч квадратных метров газонов. Весной будет высажено 20 тысяч саженцев, а осенью – семь тысяч деревьев, сообщили в управлении по информационной политике.
В лесах Улан-Удэ высадили саженцы технологии с высокой приживаемостью
Общество, Фото:
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