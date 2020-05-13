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Сегодня в Улан-Удэ на линию вышли 40 трамваев

Сегодня в Улан-Удэ на линию вышли 40 трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на 13 мая.

МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 40 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-12 мин. По маршруту № 5 - по отдельному графику (8 рейсов)

МУП «Городские маршруты»: движение 25 автобусов по маршрутам № 2, 3, 5, 12, 27, 37, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику рабочего дня.

Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 10-25 мин., в «непиковое» время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.

Работа маршрутов № 28, 51, 54, 80 приостановлена.

Напоминаем, что время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники специализированной организации проводят дезинфекцию пассажирского транспорта. Пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
общественный транспорт
 
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