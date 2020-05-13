 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства

12 Мая

Популярное

Житель Бурятии соврал о бомбе на железнодорожном вокзале

Житель Бурятии соврал о бомбе на железнодорожном вокзале
Общество,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

Житель города Северобайкальска обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что преступление было совершено мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Он передал в линейный отдел полиции на транспорте заведомо недостоверную информацию о готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
ложное минирование прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев просят поделиться кровью
Улан-удэнцев просят поделиться кровью
Общество, 13.05.2020
Станция переливания нуждается в донорской крови
90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной
90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной
Общество, 13.05.2020
Супруг ныне 90-летней женщины скончался в 1991 году  
В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен
В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен
Общество, 13.05.2020
Посадку деревьев посвятили лесникам-героям Хоринского района
В Улан-Удэ к вечеру похолодает
В Улан-Удэ к вечеру похолодает
Общество, 13.05.2020
В республике сегодня снег, дождь и грозы
Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Общество, 12.05.2020
Конкурсантка из Бурятии стала третьей в одной из номинаций
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Общество, 12.05.2020
Мероприятие перенесут на вторую половину сентября этого года
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Общество, 12.05.2020
«Поддержка очень значимая!» - поделилась впечатлениями многодетная мать
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
Общество, 12.05.2020
Повествования о своих предках-ветеранах прислали как школьники и студенты, так и люди среднего и пожилого возрастов
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
Общество, 12.05.2020
Сергей Рязанский рассказал о себе и о полётах в космос
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
Общество, 12.05.2020
На Читу приходится почти половина от всех случаев заболевания в крае
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
Общество, 12.05.2020
Гран-при завоевала семья Олбороевых из Кяхты
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Общество, 12.05.2020
Для её получения родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
Общество, 12.05.2020
Автоинспекторы призвали водителей к соблюдению скоростного режима
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
Общество, 12.05.2020
Ранее планировалось, что контрольно-пропускной пункт на въезде в Улан-Удэ проработает до конца недели

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^