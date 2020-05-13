Житель Бурятии соврал о бомбе на железнодорожном вокзале

Уголовное дело передано в суд



Житель города Северобайкальска обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».



В ходе расследования уголовного дела установлено, что преступление было совершено мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Он передал в линейный отдел полиции на транспорте заведомо недостоверную информацию о готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



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