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Актриса «Ульгэра» отобралась в лабораторию Союза театральных деятелей

Актриса «Ульгэра» отобралась в лабораторию Союза театральных деятелей
Общество, 
Из 122 заявок отобраны только 11

Актриса Бурятского театра кукол «Ульгэр» Бат-Улзий Даваасурэн стала участницей лаборатории Союза театральных деятелей России под руководством режиссёра Яны Туминой, сообщили в пресс-служба минкультуры Бурятии.

Было подано 122 заявки, из них было отобрано 11 участников. Даваасурен прошла конкурсный отбор в лабораторию молодых режиссёров, художников, и актёров театра кукол под руководством режиссёра Яны Туминой. Для актрисы и руководителя это встреча станет не первой, Даваасурэн сыграла в спектаклях «Руслан и Людмила» в роли Людмилы спектакль и «… и звали его Домино», в постановке Яны Туминой и Александра Балсанова.

Лаборатория Союза театральных деятелей – это мастер-классы выдающихся режиссёров и актёров, ежедневные занятия сценической речью, актёрским мастерством, сценическим движением и другими специальными дисциплинами с лучшими педагогами отечественных театральных вузов.

Бат-Улзий Даваасурэн выпускница 2014 года Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, в труппе театра кукол «Ульгэр» с 2015 года. Даваасурэн сразу же проявила себя как разноплановая актриса, исполняющая роли, как детских, так и в сложных драматических спектаклях. За весь период работы сыграла много ролей в различных спектаклях.

Актриса участница многих фестивалей – всероссийский театральный марафон в рамках «Года театра» в России (Новосибирск, февраль 2019 г.); номинант национальной театральной премии «Золотая Маска», в номинации «Лучшая актёрская работа в театре кукол» (Москва, апрель 2019 г.); всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция-детям» (Москва, октябрь 2019 г.), международный большой детский фестиваль ( Москва, октябрь 2019 г.), фестиваль «Школа, студия, мастерская» (Санкт-Петербург, декабрь 2019 г.).

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В 2017 году была награждена благодарственным письмом министра культуры республики, а также почётной грамотой от комитета молодёжной политики администрации города Улан-Батор в 2018 году.
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