Улан-удэнцев просят поделиться кровью

Станция переливания нуждается в донорской крови



Бурятская республиканская станция переливания крови продолжает работать во время ограничительных мер и призывает жителей не прекращать донации в этот период.



Потребность в крови и её компонентах остаётся прежней. В связи с введённым режимом самоизоляции, служба крови Бурятии предлагает донорам воспользоваться официальным адресным приглашением на донацию.

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Для получения приглашения донорам из Улан-Удэ необходимо написать свои данные (ФИО, дату рождения) до 15:00 накануне предполагаемого визита на почту: okdk_brspk@mail.ru; запись на приём также ведётся через сайт brspk03.ru

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К донорству не могут быть допущены лица с повышенной температурой тела, кашелем (часто сухой), затруднённым дыханием.

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Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ также призывает жителей городов стать донорами крови.



- Эпидемия COVID-19 заставила нас выбрать наиболее действенный способ борьбы с инфекционным заболеванием: минимизировать, а то и исключить общение с родными, близкими, друзьями, коллегами. Но жизнь продолжается! Врачи по-прежнему работают в круглосуточном режиме. И очень часто для того, чтобы спасти человеку жизнь - требуется переливание крови или её составляющих компонентов – плазмы, тромбоцитов, эритроцитов. Но их запасов не достаточно для обеспечения возникающих потребностей медицинских организаций, - говорится в обращении Ассамблеи к руководителям городов-членов МАГ, членом которой является и Улан-Удэ.



Эксперты призывают проявить свою гражданскую и патриотическую позицию.

