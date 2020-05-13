 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства

12 Мая

Популярное

Улан-удэнцев просят поделиться кровью

Улан-удэнцев просят поделиться кровью
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Станция переливания нуждается в донорской крови

Бурятская республиканская станция переливания крови продолжает работать во время ограничительных мер и призывает жителей не прекращать донации в этот период.

Потребность в крови и её компонентах остаётся прежней. В связи с введённым режимом самоизоляции, служба крови Бурятии предлагает донорам воспользоваться официальным адресным приглашением на донацию.

Для получения приглашения донорам из Улан-Удэ необходимо написать свои данные (ФИО, дату рождения) до 15:00 накануне предполагаемого визита на почту: okdk_brspk@mail.ru; запись на приём также ведётся через сайт brspk03.ru

К донорству не могут быть допущены лица с повышенной температурой тела, кашелем (часто сухой), затруднённым дыханием.

Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ также призывает жителей городов стать донорами крови.

- Эпидемия COVID-19 заставила нас выбрать наиболее действенный способ борьбы с инфекционным заболеванием: минимизировать, а то и исключить общение с родными, близкими, друзьями, коллегами. Но жизнь продолжается! Врачи по-прежнему работают в круглосуточном режиме. И очень часто для того, чтобы спасти человеку жизнь - требуется переливание крови или её составляющих компонентов – плазмы, тромбоцитов, эритроцитов. Но их запасов не достаточно для обеспечения возникающих потребностей медицинских организаций, - говорится в обращении Ассамблеи к руководителям городов-членов МАГ, членом которой является и Улан-Удэ.

Эксперты призывают проявить свою гражданскую и патриотическую позицию.
Донорство крови
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев просят поделиться кровью
Улан-удэнцев просят поделиться кровью
Общество, 13.05.2020
Станция переливания нуждается в донорской крови
90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной
90-летнюю улан-удэнку признали вдовой участника Великой Отечественной
Общество, 13.05.2020
Супруг ныне 90-летней женщины скончался в 1991 году  
В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен
В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен
Общество, 13.05.2020
Посадку деревьев посвятили лесникам-героям Хоринского района
В Улан-Удэ к вечеру похолодает
В Улан-Удэ к вечеру похолодает
Общество, 13.05.2020
В республике сегодня снег, дождь и грозы
Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Общество, 12.05.2020
Конкурсантка из Бурятии стала третьей в одной из номинаций
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Общество, 12.05.2020
Мероприятие перенесут на вторую половину сентября этого года
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Общество, 12.05.2020
«Поддержка очень значимая!» - поделилась впечатлениями многодетная мать
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
Общество, 12.05.2020
Повествования о своих предках-ветеранах прислали как школьники и студенты, так и люди среднего и пожилого возрастов
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
Общество, 12.05.2020
Сергей Рязанский рассказал о себе и о полётах в космос
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
Общество, 12.05.2020
На Читу приходится почти половина от всех случаев заболевания в крае
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
Общество, 12.05.2020
Гран-при завоевала семья Олбороевых из Кяхты
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Общество, 12.05.2020
Для её получения родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
Общество, 12.05.2020
Автоинспекторы призвали водителей к соблюдению скоростного режима
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
Общество, 12.05.2020
Ранее планировалось, что контрольно-пропускной пункт на въезде в Улан-Удэ проработает до конца недели

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^