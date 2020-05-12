В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»

Автоинспекторы призвали водителей к соблюдению скоростного режима



В Селенгинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Скорость». Водителям напомнили о важности выбора безопасной скорости движения. Акция состоялась на федеральной автодороге «Улан-Удэ – Кяхта».



В ходе мероприятия автоинспекторы разъясняли водителям, что превышение скорости является одним из ключевых факторов риска.



«Чем выше скорость, тем выше вероятность попадания в аварийную ситуацию. Вы не успеете вовремя остановиться для выполнения безопасного маневра»,- объясняли сотрудники ГИБДД автомобилистам. Дорожные полицейские приводили примеры, когда неправильно выбранная скорость движения приводила к ДТП.



Всех участников профилактической акции призвали к безопасному поведению на дороге. Водителям и пассажирам раздали тематические листовки и пожелали счастливого пути, сообщает УГИБДД по Бурятии.



