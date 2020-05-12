В Бурятию поступили четыре новых реанимобиля. Фоторепортаж

Всего в республику поступит 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»
В Территориальный центр медицины катастроф Бурятии поступили первые четыре автомобиля скорой медицинской помощи класса «С». Ключи от новых «скорых» вручал сегодня глава республики Алексей Цыденов.
Всего в Бурятию поступят 11 автомобилей скорой помощи, закупленных в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина обеспечить медучреждения техникой и оборудованием для приёма больных коронавирусом. Остальные семь автомобилей прибудут в республику в течение этого месяца.
Новые реанимобили на базе Ford Transit оснащены всем необходимым медицинским оборудованием – есть дефибриллятор-монитор, электрокардиограф и аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Общая стоимость 11 машин составляет 34,7 млн рублей, стоимость одной - 4,3 млн рублей.
Автомобили скорой помощи будут направлены для работы бригад экстренного реагирования скорой медицинской помощи центра медицины катастроф, отделения экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации и станции скорой медицинской помощи.
- Мы получаем 11 реанимобилей - то есть, это палаты интенсивной терапии и реанимации для оказания наиболее тяжёлой категории пациентов помощи в условиях догоспитального периода. Фактически новые автомобили позволят более качественно и специализированно оказывать скорую медицинскую помощь уже на догоспитальном периоде. Так, у нас появляется возможность как можно быстрее пациентов подготовить для оказания помощи в стационаре, - рассказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.
Он добавил, что в условиях существующей эпидемии COVID-19 реанимобили являются очень нужными и важными, так как на этих автомобилях эвакуируется наиболее тяжелая категория пациентов. Так, за этот месяц медики эвакуировали из районов республики девять человек и оказали им соответствующую помощь.
Заведующий санитарной авиацией центра медицины катастроф Олег Сибенов рассказал, что 70% всех санзаданий выполняются на автомобилях класса «С». А остальные 30% - на воздушных суднах. «Так что львиная доля всех санзаданий приходится именно на автомобили», отметил он.
- Мы возим тяжело больных, бывает, крайне тяжело больных - на аппаратном дыхании, требующих инвазивной терапии, введения лекарств дозировано и так далее - все это позволяют новые автомобили. Получение реанимобилей является для нас очень приятным событием. Конечно, в нашем автопарке есть автомобили класса «С», но они израсходовали свой ресурс. Поэтому новые автомобили нам значительно помогут, - рассказал Олег Сиденов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что «скорые» поступили в рамках помощи со стороны правительства России по усилению материального обеспечения всей системы здравоохранения для борьбы с COVID-19.
- Нам поставляется 11 автомобилей класса «С» с полным набором оборудования внутри – это и аппараты ИВЛ, и всё, что необходимо для оказания первой помощи на месте. Это все в рамках федеральной помощи, нам уже за последние полтора месяца поступило более 400 миллионов для создания мощности по лечению больных коронавирусом, но мы понимаем, что всё это оборудование будет более широко применяться. Поэтому хотелось бы поблагодарить президента России, наше правительство, и сказать, что не только материальная помощь с точки зрения оборудования поступает – мы уже выплатили доплаты врачам, 2183 медработника уже получили выплаты на карточки – это тоже такая поддержка наших медиков за работу в особых условиях в напряжённый период, - сказал глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятии в рамках дотаций из федерального бюджета было выделено 394,4 млн рублей – именно в рамках данной поддержки запланировано поступление партии автомобилей скорой помощи и 35 аппаратов искусственной вентиляции легких.
После вручения ключей от новых автомобилей Алексей Цыденов поблагодарил всех медработников и поздравил медицинских сестёр с профессиональным праздником.
- Сегодня у нас день медицинской сестры, у нас 9 тысяч медсестёр в Бурятии. Все очень напряжённо - и в инфекционных больницах, и в первичном звене, в скорой помощи и в центре медицины катастроф. Постоянные объезды, мониторинг контактных лиц, вы постоянно в зоне риска - низкий поклон и искренняя благодарность всем работникам системы здравоохранения, - сказал Алексей Цыденов.
В июне 2019 года для служб неотложной медицинской помощи сельских амбулаторий и ФАПов шести районов республики поступили шесть единиц санитарного транспорта - автомобили «УАЗ».
Также в рамках обновления автопарка службы скорой помощи республики на средства федерального бюджета в рамках постановления правительства Российской Федерации в декабре в Бурятию пришли 13 автомобилей скорой медицинской помощи. Машины были распределены между 10 муниципальными районами, Территориальным центром медицины катастроф и Станцией скорой медицинской помощи Улан-Удэ.
В Бурятию поступили четыре новых реанимобиля. Фоторепортаж
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