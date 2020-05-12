Жители Иркутской области в честь Дня Победы подняли гири более 45 тысяч раз

Более 300 человек приняли участие в онлайн-акции «Рекорд Победы»
В Иркутской области завершилась всероссийская онлайн-акция по произвольному поднятию гирь «Рекорд Победы», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общее количество подъёмов гирь участниками соревнований составило более 45 тысяч 900 раз.
- Акция «Рекорд Победы» - это дань памяти советским воинам, выражение благодарности ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, - отметил исполняющий обязанности министра спорта Илья Резник. – Рекорд Победы – традиционная спортивная акция, которая в этом году прошла в онлайн-режиме и объединила жителей. В ней принимали участие целыми семьями, трудовыми коллективами. Поддержали мероприятие тренеры, спортсмены, любители активного образа жизни, люди с ограниченными возможностями здоровья. Я хотел бы поблагодарить всех, кто откликнулся и внёс свой вклад в наш общий результат.
Перед участниками акции стояла задача – совместными усилиями сделать 27 тысяч 394 подъёма гири, по числу мирных дней, прожитых после Великой Отечественной войны, со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2020 года.
Всего в акции приняли участие более 300 человек. Это жители Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Железногорска-Илимского, Усть-Кута, Байкальска, Тулуна, Зимы, Братска, Саянска, Черемхово, Чунского, Усольского, Иркутского, Заларинского, Боханского, Нижнеилимского, Нукутского, Осинского районов и многих других муниципальных образований области. Присоединились к акции представители областной спортивной школы по самбо, школы высшего спортивного мастерства, спортивных школ олимпийского резерва «Спарта», «Юный динамовец», «Ермак», отделений ДОСААФ России по Иркутской области, Иркутской нефтяной компании и другие.
Многие участники выполняли символичные 75 раз подъёма гири, но были и настоящие рекордсмены. Среди женщин наибольшее количество подъёмов гири – 1557 раз сделала Евгения Якимова из Усольского района. Среди мужчин лидером стал Сергей Григорчук из Усть-Кута – 2020 раз. Самые активные участники и организации будут отмечены министерством спорта области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии онлайн прошла традиционная акция «Рекорд Победы» по отжиманиям.
Жители Иркутской области в честь Дня Победы подняли гири более 45 тысяч раз
Общество, Фото:
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