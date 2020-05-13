В республике сегодня снег, дождь и грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 мая по республике местами кратковременный дождь, днём местами грозы, по северной половине республики до умеренных осадков преимущественно в виде мокрого снега и снега, по Северобайкальскому району сильные осадки.
Ветер северо-западный ночью 6-11, местами до 15-20, днём 9-14, местами 18-24 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, местами от 3 тепла до 2 мороза, днём 17-22, местами 7-12, по северу при осадках до 3 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 10-12, днём 17-19 тепла, во второй половине дня понижение.
В Улан-Удэ к вечеру похолодает
Общество, Фото:
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