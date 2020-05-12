За сутки выявлено около 11 тысяч заболевших
На 12 мая в России выявлено 232 243 заболевших коронавирусом, из них за последние сутки - 10 899 случаев. Выздоровело 43 512 человек, умерло - 2 116.
Проведено более 5,8 млн. тестов.
На 12 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей. 132 человека выздоровели и выписаны из больницы, 17 из которых за последние сутки.
В Иркутской области на сегодня 354 случая заболевания коронавирусом. Госпитализированы 254 человека, в том числе 38 из обсерваторов. Выздоровело 94 человека, шестеро скончались.
В Бурятии на 12 мая 687 случаев заражения COVID-19. Вылечился и выписался из больниц 201 человек. Также в статистику входят и пять смертельных случаев. В инфекционных стационарах остаются 298 больных с подтверждённой коронавирусной инфекцией, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 183 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В России 232 243 случая заболевания коронавирусом
Общество, Фото:
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