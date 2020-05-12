На Читу приходится почти половина от всех случаев заболевания в крае
Только 16,5% жителей Забайкальского края с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся в возрасте старше 65 лет. Именно граждане этого возраста относятся к категории повышенного риска при заболевании. Об этом заявили в региональном ситуационном штабе.
По оперативным данным, наибольший рост количества заболевших пришёлся на майские праздники. С 1 по 11 мая в Забайкалье зафиксировано 230 новых случаев подтверждённого коронавируса – это почти 60% от общего числа заболевших в крае. И именно в эти дни коэффициент заражения в регионе вырос до двух. Это значит, что каждый заболевший коронавирусом в Забайкалье заражает ещё двоих.
По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, на Читу приходится почти половина от всех случаев заболевания в Забайкалье – 48,9%. Несмотря на это, индекс самоизоляции в Чите по подсчётам «Яндекса» составляет 1,5. Это один из самых низких показателей в ДФО. Сервис уточняет, что такой результат значит, что на улице находится много людей.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, индекс самоизоляции в Улан-Удэ по данным «Яндекса» составил 2 балла из 5 возможных.
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
Общество, Фото:
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