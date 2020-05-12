Мероприятие перенесут на вторую половину сентября этого года
IX Забайкальский международный кинофестиваль перенесли на сентябрь в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала министр культуры региона Татьяна Цымпилова.
- Безопасность жителей и гостей Забайкальского края является приоритетом для организаторов кинофестиваля, поэтому принято решение о переносе даты события на осень - с 17 по 20 сентября. Оргкомитет выражает надежду, что эпидемиологическая обстановка улучшится, и Чита будет готова вновь стать эпицентром культурной и кинематографической жизни региона и всей страны, – отметила руководитель ведомства.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, это мероприятие – первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Общество, Фото:
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