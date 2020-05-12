Для её получения родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг
Количество семей, которые смогут получить дополнительные выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, увеличится почти на 1,7 млн, – сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии со ссылкой на сайт минтруда РФ.
Ранее действовало ограничение, что выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет в апреле-июне могут получать только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. Сейчас выплаты в 5 тысяч рублей в течение апреля-июня в общей сложности могут быть назначены почти на 5 млн детей в возрасте до 3 лет, из них 3,3 млн детей растут в семьях, имеющих право на материнский капитал.
- Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребёнок родился до 1 января 2020 года и не достиг 3-летнего возраста. Всего в России почти 1,7 млн таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 млрд рублей, – пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Выплата будет начисляться за период с апреля по июнь. Для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
Заявление можно подать до 1 октября 2020 года, при этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года.
Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Общество, Фото:
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