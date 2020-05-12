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В Бурятии прооперировали больного коронавирусом

В Бурятии прооперировали больного коронавирусом
Общество,  Фото:пресс-служба РКБ им. Семашко
Врачи оперировали в специальных противочумных костюмах

В Улан-Удэ врачи провели операцию больному коронавирусом по жизненным показаниям. Врачи работали в специальных противочумных костюмах, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканской клинической больницы имени Семашко.

- В стационаре РКБ им. Н.А. Семашко на Солнечной, 4а, который развёрнут для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией врачи провели первую операцию в условиях противоэпидемической защиты, - пояснили в больнице. 



Пациент ранее был переведён из республиканской инфекционной больницы ввиду отсутствия там операционной и специалистов хирургического профиля. Операция проводилась по жизненным показаниям – из-за осложнения сопутствующего заболевания.

Операцию провели сосудистый хирург Владимир Ильинов, опербрат Булат Болотов, анестезиологи Арсалан Чимитцыренов и Эржена Санжиева.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 687 случаев заражения COVID-2019. (+28 за сутки)
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