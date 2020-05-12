Улан-удэнки победили во всероссийском конкурсе керамики

Общество, Фото: Детская школа искусств №3

Результаты были объявлены 8 мая



Школьницы из Бурятии Даша Жарникова и Олеся Перфильева заняли первое место во всероссийском творческом конкурсе по скульптуре, керамике и гончарному делу «Чудеса гончарного круга». Итоги конкурса были подведены 8 мая оргкомитетом конкурса в Оренбурге.



Девушки занимаются в студии керамики «Живая глина» детской школы искусств №3 г. Улан-Удэ под руководством Юрия Грачёва. Об этом сообщает пресс-служба ДШИ.



В этом году Олеся Перфильева уже побеждала в подобных мероприятиях. Её работа выиграла всероссийский конкурс-фестиваль профессионального и любительского творчества «Премьера-2019». Дарья Жарникова на этом конкурсе получила диплом III степени.

