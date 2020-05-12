 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Мая

11 Мая

Популярное

Улан-удэнки победили во всероссийском конкурсе керамики

Улан-удэнки победили во всероссийском конкурсе керамики
Общество,  Фото:Детская школа искусств №3
Результаты были объявлены 8 мая

Школьницы из Бурятии Даша Жарникова и Олеся Перфильева заняли первое место во всероссийском творческом конкурсе по скульптуре, керамике и гончарному делу «Чудеса гончарного круга». Итоги конкурса были подведены 8 мая оргкомитетом конкурса в Оренбурге.

Девушки занимаются в студии керамики «Живая глина» детской школы искусств №3 г. Улан-Удэ под руководством Юрия Грачёва. Об этом сообщает пресс-служба ДШИ.

В этом году Олеся Перфильева уже побеждала в подобных мероприятиях. Её работа выиграла всероссийский конкурс-фестиваль профессионального и любительского творчества «Премьера-2019». Дарья Жарникова на этом конкурсе получила диплом III степени.
Улан-Удэ конкурс керамика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Общество, 12.05.2020
Конкурсантка из Бурятии стала третьей в одной из номинаций
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Общество, 12.05.2020
Мероприятие перенесут на вторую половину сентября этого года
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Общество, 12.05.2020
«Поддержка очень значимая!» - поделилась впечатлениями многодетная мать
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
Общество, 12.05.2020
Повествования о своих предках-ветеранах прислали как школьники и студенты, так и люди среднего и пожилого возрастов
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
Общество, 12.05.2020
Сергей Рязанский рассказал о себе и о полётах в космос
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
Общество, 12.05.2020
На Читу приходится почти половина от всех случаев заболевания в крае
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
Общество, 12.05.2020
Гран-при завоевала семья Олбороевых из Кяхты
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Общество, 12.05.2020
Для её получения родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
Общество, 12.05.2020
Автоинспекторы призвали водителей к соблюдению скоростного режима
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
Общество, 12.05.2020
Ранее планировалось, что контрольно-пропускной пункт на въезде в Улан-Удэ проработает до конца недели
51 жителя Бурятии удалось вывезти из-за рубежа в период пандемии
51 жителя Бурятии удалось вывезти из-за рубежа в период пандемии
Общество, 12.05.2020
Помощь в вывозе застрявших за границей граждан РБ оказывает полпред президента в ДФО
В Бурятии Человек-паук поздравил ребёнка из нуждающейся семьи
В Бурятии Человек-паук поздравил ребёнка из нуждающейся семьи
Общество, 12.05.2020
Анонимный спонсор купил торты для мальчика в его рождения
В Бурятию поступили четыре новых реанимобиля. Фоторепортаж
В Бурятию поступили четыре новых реанимобиля. Фоторепортаж
Общество, 12.05.2020
Всего в республику поступит 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»
В Иркутской области выписали 40 протоколов на родителей гулявших детей
В Иркутской области выписали 40 протоколов на родителей гулявших детей
Общество, 12.05.2020
Также к восьми подросткам старше 16 лет применены меры административного воздействия

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^