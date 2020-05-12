Результаты были объявлены 8 мая
Школьницы из Бурятии Даша Жарникова и Олеся Перфильева заняли первое место во всероссийском творческом конкурсе по скульптуре, керамике и гончарному делу «Чудеса гончарного круга». Итоги конкурса были подведены 8 мая оргкомитетом конкурса в Оренбурге.
Девушки занимаются в студии керамики «Живая глина» детской школы искусств №3 г. Улан-Удэ под руководством Юрия Грачёва. Об этом сообщает пресс-служба ДШИ.
В этом году Олеся Перфильева уже побеждала в подобных мероприятиях. Её работа выиграла всероссийский конкурс-фестиваль профессионального и любительского творчества «Премьера-2019». Дарья Жарникова на этом конкурсе получила диплом III степени.
Улан-удэнки победили во всероссийском конкурсе керамики
Общество, Фото:
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