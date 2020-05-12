Видео: В Улан-Удэ военные обработали приборостроительный завод









- Дезинфекция направлена на обеспечение безопасности сотрудников, причастных к выполнению государственного оборонного заказа, - уточнили в Восточном военном округе.



Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку зданий, сооружений и прилегающей к ним территории Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения. Цель – профилактика и недопущение распространения вирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Дезинфекции были подвергнуты административные здания и внутренние помещения завода, производственные цеха, проходная – всего порядка 60 тысяч квадратных метровТакже была обработана прилегающая территория приборостроительного завода общей площадью свыше 50 квадратных метров. Для этой обработке использовали новые авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.