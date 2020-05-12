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51 жителя Бурятии удалось вывезти из-за рубежа в период пандемии

51 жителя Бурятии удалось вывезти из-за рубежа в период пандемии
Общество,  Фото:pixabay.com
Помощь в вывозе застрявших за границей граждан РБ оказывает полпред президента в ДФО

В связи со сложившейся неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, постоянное авиасообщение между Российской Федерацией и иностранными государствами прекращено с 27 марта 2020 года. Правительством России разработан алгоритм организации работы по вывозу граждан РФ из иностранных государств.

Сотрудниками министерства туризма Бурятии и туристского информационного центра «Байкал» ведётся ежедневная работа по синхронизации списков, предоставленных управлением МВД по Бурятии и заявлений на сайте Госуслуги.рф с целью выявления и оповещения граждан о планируемых вывозных рейсах. Актуализированная информация ежедневно направляется в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО для дальнейшей совместной проработки вопроса, сообщила на республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в понедельник, 11 мая, министр туризма Мария Бадмацыренова.

20 апреля было направлено ходатайство с приложением списков за подписью главы Бурятии Алексея Цыденова о содействии в организации возвращения жителей республики на родину в адрес полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. При его содействии оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве России дано поручение минкомсвязи о включении наших жителей в вывозные рейсы с соблюдением всех противоэпидемических мер.

По состоянию на 9 мая этого года 51 человек из 12 стран уже вернулись в республику. В настоящий момент всего на территории 39 иностранных государств находится 241 житель Бурятии, зарегистрированный на портале Гоуслуги.рф.

Продолжаются поиски 62 человек, которые не выходят на контакт, 10 человек отказались от возвращения, и 169 человек ожидают вылета.

Двум гражданам, находящимся в Китае, и одному гражданину, находящемуся в Черногории, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказана адресная материальная помощь, из средств, предоставленных региональным отделением партии «Единая Россия».

В данный момент, закончилась регистрация на рейс Нью-Йорк – Москва (15 мая 2020) для жителей Центрального федерального округа. При содействии аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО, 14 жителей Бурятии прилетят этим рейсом в Москву и пройдут обсервацию в Московской области.

Также идёт регистрация на рейс Маньчжурия – Иркутск (13 мая 2020), для граждан, проживающих в Иркутской области, Бурятии, Красноярском крае, Забайкальском крае, Тыве. На этот рейс зарегистрировались 4 жителя Бурятии, среди них ребёнок 6 лет.

В данный момент совместно с аппаратом представителя полномочного представителя в ДФО ведётся работа по включению жителей Бурятии в списки вывозных рейсов из Армении, Таджикистана и Азербайджана, запланированных на период с 15 по 23 мая 2020. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
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