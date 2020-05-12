В регионе 386 случаев заражения COVID-19
На 12 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 386 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 44 из них – среди детей. 132 человека выздоровели и выписаны из больницы, 17 из которых за последние сутки.
К районам, охваченным заболеванием, добавились еще три: Газимуро-Заводский, Краснокаменский, Петровск-Забайкальский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском и Ононском районах Забайкалья.
В Иркутской области на сегодня 354 случая заболевания коронавирусом. Госпитализированы 254 человека, в том числе 38 из обсерваторов. Выздоровело 94 человека, шестеро скончались.
В Бурятии на 12 мая 687 случаев заражения COVID-19. Вылечился и выписался из больниц 201 человек. Также в статистику входят и пять смертельных случаев. В инфекционных стационарах остаются 298 больных с подтверждённой коронавирусной инфекцией, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 183 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Ещё у 22 забайкальцев выявили коронавирус
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