Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии
В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от пассажира, следовавшего в поезде № 7 сообщением «Владивосток - Новосибирск», о том, что неизвестный мужчина украл у него сотовый телефон.
Транспортные полицейские установили злоумышленника и задержали его. Под подозрение попал пассажир поезда, ранее неоднократно судимый 41-летний житель Иркутской области.
Украденное изъято и будет передано владельцу. За кражу возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл телефон у пассажира поезда
Общество, Фото:
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