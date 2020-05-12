Житель Иркутской области украл телефон у пассажира поезда

Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии



В дежурную часть транспортной полиции поступило заявление от пассажира, следовавшего в поезде № 7 сообщением «Владивосток - Новосибирск», о том, что неизвестный мужчина украл у него сотовый телефон.



Транспортные полицейские установили злоумышленника и задержали его. Под подозрение попал пассажир поезда, ранее неоднократно судимый 41-летний житель Иркутской области.



Украденное изъято и будет передано владельцу. За кражу возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







