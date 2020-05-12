В Бурятии предприятие с нарушением добывало золото

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Зун-Холба» нарушало закон о недропользовании.



Установлено, что в 2019 году предприятием осуществлена добыча золота, однако в нарушение закона о недрах план развития горных работ не согласовывался с Забайкальским управлением Ростехнадзора. При предоставлении государственной статистической отчётности указаны ошибочные сведения о количестве добытого металла.



Директор общества привлечён к административной ответственности пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и требований утверждённого в установленном порядке технического проекта; и за сокрытие или искажение экологической информации; ему назначены штрафы.



Кроме того, в ходе проверки установлено, что срок ранее действовавшего договора аренды земельного участка истёк.



Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого обществом в администрацию муниципального образования «Окинский район» представлены необходимые документы, договор аренды заключён, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

