В Бурятии местами до +26 градусов

В Улан-Удэ без существенных осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 мая по республике ночью по трассе БАМ, днём местами небольшие кратковременные дожди, грозы, по северным районам небольшой мокрый снег.



Ветер северо-западный 6-11, днём местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, местами 3-8 мороза, днём 21-26, местами 13-18, по Прибайкалью и северным районам при облачности 7-12 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью 3-5, днём 21-23 тепла.

