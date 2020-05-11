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Сегодня из Якутии вернутся остальные вахтовики Бурятии

Сегодня из Якутии вернутся остальные вахтовики Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Стало известно, какие меры предприняли при встрече первой группы вахтовиков из Якутии

Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев рассказал о том, как встречали жителей Бурятии, работавших вахтовым методом в Якутии

- Как вы уже знаете, порядка 200 наших земляков работали в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. У руководства компании остро встал вопрос вывоза работников с месторождения. Глава Бурятии Алексей Самбуевич Цыденов принял единственно верное решение – вывозить своих и обеспечить изолированное пребывание на территории республики в течение 14 дней. Нами совместно с органами исполнительной власти были определены и подготовлены обсерваторы для размещения прибывающих граждан, организован и проведен весь комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности, - сообщил Сергей Ханхареев.

9 мая спецавиарейсом из Республики Саха (Якутия) прибыли 108 жителей Бурятии, работавших вахтовым методом.

- По прилёту в аэропорту сотрудниками санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по республике был проведён санитарно-карантинный контроль с целью выявления лиц с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Лиц с повышенной температурой тела и с респираторными симптомами не выявлено, - доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Вахтовики размещены в двух обсерваторах: в обсерваторе, развёрнутом на базе Детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор» в Прибайкальском районе и в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы «Гэсэр». Перевозка прибывших до обсерваторов была осуществлена на специально подготовленных автобусах.

Дезинфекционной бригадой Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии проведена дезинфекция ручной клади и багажа прибывших, дезинфекция борта воздушного судна, дезинфекция автобусов, грузовой автомашины, легковых автомобилей.

- Все представители задействованных служб (специалисты санитарно-карантинного пункта, экипаж воздушного судна, сотрудники аэропорта «Байкал», МВД, водители автотранспортных средств) находились в средствах индивидуальной защиты. Прибывшим вручены постановления главного государственного санитарного врача по Бурятии об изоляции в условиях обсерватора, - продолжили в Роспотребнадзоре.

10 мая у прибывших взяли биоматериал для лабораторного обследования на COVID-2019, результаты в работе, состояние прибывших удовлетворительное.

Сегодня, 11 мая, ожидается прибытие еще одной группы жителей республики, работавших вахтовым методом в Якутии. Они будут размещены также в обсерваторе, развёрнутом на базе гостиницы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в республике всего зарегистрировано 659 случаев заболевания коронавирусом.
коронавирус
 
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