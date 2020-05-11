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В России от коронавируса умерло более двух тысяч человек

В России от коронавируса умерло более двух тысяч человек
Общество, 
Общее число заболевших уже более двухсот тысяч

На 11 мая в России 221 344 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 11 656 заболевших. Выздоровело 39 801 человек, умерло 2 009 человек. 

Проведено более 5,6 млн. тестов.

По состоянию на 11 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 364 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 41 из них – дети. Один из случаев выявлен, в том числе у человека, прибывшего из Москвы. Врачи в Забайкалье вылечили 115 человек.

В Иркутской области на сегодня 334 случая заболевания коронавирусом. 234 человека госпитализировано, 38 из них из обсерваторов. Выздоровело 85 человек, умерло шестеро человек.

В Бурятии на 11 мая зарегистрировано 659 случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 191 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное.
коронавирус
 
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