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Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства

Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства
Общество, 
Читинский медицинский центр «БриГ» предлагает средства защиты для предприятий и различных ведомств

Читинский центр торговли медицинским оборудованием «БриГ» предлагает предприятиям Бурятии приобрести бесконтактные инфракрасные термометры, гигиенические маски, одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, антисептические и дезинфицирующие средства.

- Компания специализируется на продаже изделий и оборудования для медицинских учреждений. В сложный на сегодня период борьбы с коронавирусом, наша компания не могла оставаться в стороне и было принято решение по обеспечению населения средствами защиты и дезинфекцией. Мед. центр «Бриг» уже обеспечил необходимыми средствами защиты забайкальцев и предлагает свои услуги жителям Бурятии, - сообщили «Байкал-Daily» представители компании.



По словам представителей компании, большим спросом пользуются высокоточные сертифицированные бесконтактные термометры. Их закупают владельцы торговых центров, контролирующие органы, автобазы, медицинские организации, бизнесмены для контроля температуры тела сотрудников.

Также в центре «Бриг» можно приобрести антисептики для рук в упаковках разных объёмов, дезинфицирующие средства для антибактериальной обработки помещений, медицинские рециркуляторы, гигиенические маски, защитные очки. На все средства имеются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

Приобрети термометры, средства защиты и дезинфекции можно в офисе компании по адресу: город Чита, улица Богомягкова, 62, строение 1. Звонки принимаются по телефону 8 (3022) 31-88-88, 8-914-350-55-06. В компании индивидуально работают с каждым обратившимся клиентом, обсуждаются различные варианты оплаты, поставки и прочие нюансы.











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коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
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