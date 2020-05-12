Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства

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Читинский центр торговли медицинским оборудованием «БриГ» предлагает предприятиям Бурятии приобрести бесконтактные инфракрасные термометры, гигиенические маски, одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, антисептические и дезинфицирующие средства.- Компания специализируется на продаже изделий и оборудования для медицинских учреждений. В сложный на сегодня период борьбы с коронавирусом, наша компания не могла оставаться в стороне и было принято решение по обеспечению населения средствами защиты и дезинфекцией. Мед. центр «Бриг» уже обеспечил необходимыми средствами защиты забайкальцев и предлагает свои услуги жителям Бурятии, - сообщили «Байкал-Daily» представители компании.По словам представителей компании, большим спросом пользуются высокоточные сертифицированные бесконтактные термометры. Их закупают владельцы торговых центров, контролирующие органы, автобазы, медицинские организации, бизнесмены для контроля температуры тела сотрудников.Также в центре «Бриг» можно приобрести антисептики для рук в упаковках разных объёмов, дезинфицирующие средства для антибактериальной обработки помещений, медицинские рециркуляторы, гигиенические маски, защитные очки. На все средства имеются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Росздравнадзора.Приобрети термометры, средства защиты и дезинфекции можно в офисе компании по адресу: город Чита, улица Богомягкова, 62, строение 1. Звонки принимаются по телефонуВ компании индивидуально работают с каждым обратившимся клиентом, обсуждаются различные варианты оплаты, поставки и прочие нюансы.