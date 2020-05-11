В Иркутской области 334 заболевших COVID-19
По состоянию на 11 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 364 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 41 из них – дети. Один из случаев выявлен, в том числе у человека, прибывшего из Москвы. Врачи в Забайкалье вылечили 115 человек.
В Иркутской области на сегодня 334 случая заболевания коронавирусом. 234 человека госпитализировано, 38 из них из обсерваторов. Выздоровело 85 человек, умерло шестеро.
В Бурятии на 11 мая зарегистрировано 659 случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 191 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное.
В Забайкалье 364 случая заболевания коронавирусом
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