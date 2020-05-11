В Иркутской зоогалерее черепахи Шрек и Феона начали питаться одуванчиками









Люди приносят фрукты, овощи, мясо, корм. Также галерея нуждается в бытовой химии, впитывающих пелёнках и многом другом. Все вопросы можно задать по телефону (3952) 93-77-02, пункт приёма помощи в Доме природы, Байкальская 54, ежедневно с 11:00 до 18:00.





В Иркутской зоогалерее черепахи Шрек и Феона греются на солнышке и кушают одуванчики. Об этом сообщили сотрудники зоопарка на странице в соцсети.- В условиях тотального безденежья одуванчики - наше всё. Хорошо, что сейчас май, а не какой-нибудь декабрь, когда вообще никакую еду бесплатно на газоне не найдёшь. Подкормку в виде этого благословенного растения сейчас получают даже те, кто раньше и не подозревал о существовании таких милых зелёных листиков и жёлтых цветочков, - написали сотрудники зоогалереи.Сейчас зоопарк закрыт для посещения. По словам сотрудников организации, у них исчерпаны все ресурсы, для того, чтобы прокормить животных, они вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям.- Спасибо всем, благодаря кому мы продержались полтора месяца!!! Не бросайте нас, пожалуйста, ежедневные расходы очень большие, а доходов нет совсем, только благотворительная помощь... – благодарят сотрудники зоогалереи.