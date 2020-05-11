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Улан-удэнцу грозит срок за уклонение от надзора

Улан-удэнцу грозит срок за уклонение от надзора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После выхода из колонии мужчина не встал на учёт

7 мая в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 314.1 УК РФ за уклонение от административного надзора.

Полицейскими установлено, что 41-летний горожанин в феврале освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой и грабёж. По решению суда ему установлен административный надзор с имеющимися в связи с этим ограничениями. При проверке указанного им при освобождении адреса выяснилось, что этого мужчину хозяева жилища не знают.

- После освобождения гражданин был уведомлён о том, что должен явиться в органы внутренних дел по месту проживания, однако без уважительной причины стал уклоняться от постановки на учёт, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Злоумышленнику грозит до одного года лишения свободы.

осужденные
 
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