Улан-удэнцу грозит срок за уклонение от надзора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После выхода из колонии мужчина не встал на учёт



7 мая в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 314.1 УК РФ за уклонение от административного надзора.



Полицейскими установлено, что 41-летний горожанин в феврале освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой и грабёж. По решению суда ему установлен административный надзор с имеющимися в связи с этим ограничениями. При проверке указанного им при освобождении адреса выяснилось, что этого мужчину хозяева жилища не знают.



- После освобождения гражданин был уведомлён о том, что должен явиться в органы внутренних дел по месту проживания, однако без уважительной причины стал уклоняться от постановки на учёт, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Злоумышленнику грозит до одного года лишения свободы.



