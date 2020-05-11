Жительница Бурятии украла телефон у знакомой

Девушка собиралась продать гаджет, но не успела



7 мая в полицию Кабанского района Бурятии обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала полицейским, что знакомая обманом завладела её сотовым телефоном. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.



Следствием установлено, что 6 мая в гости к девушке приехала 18-летняя знакомая. Во время беседы она попросила сотовый телефон на несколько минут. Злоумышленница вышла на улицу, якобы для совершения звонка, и скрылась. Спустя некоторое время хозяйка гаджета стала звонить знакомой и требовать отдать телефон, на что девушка ответила, что оставила его в доме.



По горячим следам участковым уполномоченным полиции подозреваемая задержана. Сотовый телефон изъят и возвращён владелице. По словам злоумышленницы, она хотела продать украденное, но не успела.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



