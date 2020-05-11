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В Бурятии подросток украл велосипед, чтобы доехать до дома

В Бурятии подросток украл велосипед, чтобы доехать до дома
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Днём 7 мая в дежурную часть отдела МВД России по Прибайкальскому району Бурятии с заявлением о краже велосипеда из ограды дома обратилась 44-летняя жительница села Турунтаево. Ущерб составил пять тысяч рублей.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый. Им оказался 16-летний подросток, приехавший погостить к родственникам из Мухоршибирского района. Полицейским он пояснил, что украл велосипед, чтобы доехать до дома.

Велосипед изъят у злоумышленника и возвращён владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

кража
 
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