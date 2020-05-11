В Бурятии подросток украл велосипед, чтобы доехать до дома

Возбуждено уголовное дело



Днём 7 мая в дежурную часть отдела МВД России по Прибайкальскому району Бурятии с заявлением о краже велосипеда из ограды дома обратилась 44-летняя жительница села Турунтаево. Ущерб составил пять тысяч рублей.



По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый. Им оказался 16-летний подросток, приехавший погостить к родственникам из Мухоршибирского района. Полицейским он пояснил, что украл велосипед, чтобы доехать до дома.



Велосипед изъят у злоумышленника и возвращён владелице.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба республиканского МВД.



