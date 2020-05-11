Возбуждены уголовные дела
В Тарбагатайском районе Бурятии к уголовной ответственности за наркопреступления будут привлечены двое уроженцев Хоринского района.
Следствием установлено, что в апреле молодые люди недалеко от села Тарбагатай собрали марихуану. Пакеты с наркотическим средством они сложили в рюкзак и направились на остановку. Там, заметив сотрудников Росгвардии, сельчане избавились от своей ноши и попытались скрыться, но были задержаны.
В сумке было обнаружено два пакета с запрещённым веществом общим весом более 1200 граммов.
При этом известно, что ранее оба злоумышленника уже были судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. У одного из них в настоящее время судимость не погашена.
Возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых заключён под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жители Бурятии выбросили марихуану при виде росгвардейцев
Общество, Фото:
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