Жители Бурятии выбросили марихуану при виде росгвардейцев

Возбуждены уголовные дела



В Тарбагатайском районе Бурятии к уголовной ответственности за наркопреступления будут привлечены двое уроженцев Хоринского района.



Следствием установлено, что в апреле молодые люди недалеко от села Тарбагатай собрали марихуану. Пакеты с наркотическим средством они сложили в рюкзак и направились на остановку. Там, заметив сотрудников Росгвардии, сельчане избавились от своей ноши и попытались скрыться, но были задержаны.



В сумке было обнаружено два пакета с запрещённым веществом общим весом более 1200 граммов.



При этом известно, что ранее оба злоумышленника уже были судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. У одного из них в настоящее время судимость не погашена.



Возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых заключён под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



