Ветреная погода ожидается сегодня в Бурятии

Днём ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с



По данным Бурятского Гидрометцентра, 11 мая по республике ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северным районам до умеренных осадков, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22, ночью местами очень сильный ветер 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, по северу местами до 3 мороза, днём 16-21, по северу 6-11, по южным и юго-западным районам местами до 27 тепла.



В Улан-Удэ ночью возможен небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью 9-11, днём 18-20 тепла.

