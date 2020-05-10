В Иркутске открыли мемориальную доску на здании бывшего эвакогоспиталя

В годы Великой Отечественной войны в Иркутске работало 28 госпиталей



9 мая в Иркутске на улице Карла Маркса состоялось открытие мемориальной доски в память эвакогоспиталя, размещавшегося в 1941-1942 годах в здании бывшего Дворца культуры завода имени Куйбышева.



– В годы войны в этом здании лечение проходили тысячи советских солдат. Им оказывали помощь, восстанавливали и отправляли обратно на фронт наши земляки – доктора, медсёстры, санитарки. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ковал победу в тылу, справляясь со сложнейшими задачами. И сегодня врачи снова на передовой. Делают всё возможное, чтобы жители Иркутской области прошли лечение, восстановились и стали здоровыми, – подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



В годы Великой Отечественной войны в Иркутске работало 28 госпиталей. Через них прошли около 100 тысяч тяжелораненых красноармейцев, больше 30 тысяч из них смогли продолжить службу на фронте.





