За весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа
За последние сутки в России зарегистрировано 11 012 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее число случаев заражения в стране достигло 209 688.
За весь период умерли 1915 человек, у которых был диагностирован COVID-19.
За всё время выписали 34 306 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 620 случаев заражения коронавирусом (+50 за сутки).
За сутки в России выявили 11 012 новых больных коронавирусом
Общество, Фото:
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