В Бурятии мужчина во время ссоры выстрелил в сожительницу

Полицейские нашли стрелка в заброшенном здании недалеко от дома



Вечером 8 мая в полицию в Иволгинском районе поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратилась 54-летняя местная жительница с ранением предплечья правой руки. Женщина рассказала, что её сожитель во время ссоры выстрелил в неё из ружья. Также сообщила, что гражданский супруг находится дома.



Сотрудники полиции выехали на место происшествия, но при осмотре жилого дома подозреваемого там не оказалось. Позже в одном из заброшенных зданий - недалеко от дома - полицейскими при поддержке ОМОН СОБР задержан 67-летний ранее судимый житель Иволгинского района. Изъято огнестрельное гладкоствольное ружье и два патрона. Мужчина был пьян.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

