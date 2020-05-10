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В Бурятии мужчина во время ссоры выстрелил в сожительницу

В Бурятии мужчина во время ссоры выстрелил в сожительницу
Общество,  Фото: screenshot
Полицейские нашли стрелка в заброшенном здании недалеко от дома

Вечером 8 мая в полицию в Иволгинском районе поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратилась 54-летняя местная жительница с ранением предплечья правой руки. Женщина рассказала, что её сожитель во время ссоры выстрелил в неё из ружья. Также сообщила, что гражданский супруг находится дома.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, но при осмотре жилого дома подозреваемого там не оказалось. Позже в одном из заброшенных зданий - недалеко от дома - полицейскими при поддержке ОМОН СОБР задержан 67-летний ранее судимый житель Иволгинского района. Изъято огнестрельное гладкоствольное ружье и два патрона. Мужчина был пьян.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
уголовное дело
 
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