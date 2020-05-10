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В Бурятии потушили 2 лесных пожара

В Бурятии потушили 2 лесных пожара
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего с огнём накануне боролись 195 человек

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском и Мухоршибирском районах на площади 341 га. Также проводилось дотушивание двух локализованных очагов на площади 3,6 тысяч га на территории Еравнинского района.

С огнём боролись 195 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 58 единиц лесопожарной техники.

Два лесных пожара в Заиграевском районе ликвидированы, один пожар в Мухоршибирском районе локализован. На утро 10 мая продолжается тушение лесного пожара в Еравнинском районе и дотушивание локализованных очагов.

Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 4 термоточки в Баунтовском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В республике действует особый противопожарный режим. Сжигание мусора и травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44
лесные пожары
 
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