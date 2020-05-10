В Бурятии ветреная погода

Местами ожидается дождь и снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 10 мая, по республике местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы до 15-20 м/с.



Температура воздуха днём +13,+18, местами +4,+9.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура днём +13,+15.

