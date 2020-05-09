Об этом заявил главный санитарный врач Бурятии
Бурятия оказалась среди 12 лучших регионов России по охвату населения лабораторными исследованиями на COVID-19, заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.
Только за последние сутки проведено исследований от 1462 человек, всего же – от 45 587 жителей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Бурятия входит в число 12 лучших субъектов Российской Федерации по охвату тестированием населения методом ПЦР. Во всех клинико-диагностических лабораториях за последние сутки проведено исследований от 1462 человек, всего с нарастающим итогом – от 45 587 жителей республики, - сообщил главный государственный врач Бурятии Сергей Ханхареев на совещании республиканского оперативного штаба 9 мая.
Сегодня в республике работают пять клинико-диагностических лабораторий: в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии, республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере, республиканской клинической больнице имени Семашко, республиканской инфекционной больнице и СПИД-центре.
Обязательному бесплатному тестированию подлежат все, кто прибывает в Бурятию из-за границы и других регионов, контактные лица, пациенты с внебольничными пневмониями и другие категории граждан из группы риска.
Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 570 случаев заражения коронавирусом (+22 новых больных за сутки).
Бурятия в топ-12 регионов по охвату исследованиями на COVID-19
Общество, Фото:
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