Некоторые маршрутки придётся ждать почти час
Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на 9 мая.
МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 26 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.
МУП «Городские маршруты»: движение 11 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К.
Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 10-25 минут, в «непиковое» время - 30-60 минут. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.
Работа маршрутов № 28, 51, 54, 80 приостановлена.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции проводится дезинфекция пассажирского транспорта. Пассажирам рекомендуется использовать защитные маски и перчатки.
Как сообщал «Байкал-Daily», День Победы в этом году отметят в основном онлайн.
В Улан-Удэ озвучили режим работы транспорта в День Победы
Общество, Фото:
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