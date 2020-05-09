В республике пройдёт более 50 мероприятий
Сотрудники МВД обеспечивают общественный порядок в Бурятии во время празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.
В республике пройдёт более 50 мероприятий: возложения цветов и гирлянд к памятникам и мемориалам, авиа-шоу и артиллерийский салют. Мобильные «фронтовые бригады» выступят с праздничными концертами во дворах многоквартирных домов в Улан-Удэ. Жители Бурятии, открыв окна и выйдя на балконы, споют главную песню Победы.
На охрану общественного порядка в праздничные дни выйдут более 160 сотрудников регионального МВД и сотрудники Росгвардии Бурятии. Наружные посты полиции будут приближены к памятным местам – мемориальным комплексам и скульптурам, посвящённым воинам и событиям Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полиция Бурятии призывает граждан достойно и с уважением встретить 75-ю годовщину Победы. Необходимо помнить, что в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий, введённый для стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
Кроме того, в лесах Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.
«Байкал-Daily» представлял программу празднования Дня Победы.
В День Победы в Бурятии дежурят более 160 полицейских
Общество, Фото:
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