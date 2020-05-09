В День Победы в Бурятии дежурят более 160 полицейских

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День Победы в Улан-Удэ: Как отпраздновать без парада и гуляний Общество, 9 мая в этом году в Бурятии впервые будет проходить онлайн. Парад перенесён, массовых гуляний не будет. Но отпраздновать День Победы можно и нужно дома