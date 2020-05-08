На стене представлены биографии и портреты участников войны
В ГУФСИН России по Иркутской области в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открыли стену Памяти.
Сотрудники Главного управления активно участвовали в оформлении стены Памяти. Принесли портреты родственников, участников войны, рассказали о боевых и трудовых подвигах героев.
Рядом со стеной Памяти в холле Главного управления расположилась выставка рисунков детей сотрудников на тему: «Я помню! Я горжусь!». Конкурс рисунков также проводился в рамках плана мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участие приняли дети сотрудников со всех учреждений ГУФСИН России по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В иркутском ГУФСИН открыли стену Памяти
Общество, Фото:
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