Всего за неделю через границу республики провезли продукцию весом 508,7 тонны
Сотрудниками Наушкинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора в МАПП «Кяхта» проводится досмотр подконтрольных грузов при экспорте, импорте и транзите.
С 30 апреля по 6 мая осуществлён контроль при перевозке 61 партии продукции весом 508,7 тонны.
При экспорте проконтролирована перевозка 39 443 800 штук куриных яиц и 47 партий продукции весом 349,7 тонны: 127 тонн молочной, 0,2 тонны мясной и 16,5 тонны рыбной продукции, 110 тонн свинины, 19 тонн мяса птицы, 40 тонн овса, 17 тонн кормов и 20 тонн креалина.
При транзите осуществлён досмотр 10 партий свинины весом 128 тонн, экспортируемой из Польши в Монголию, 3 партии молочной продукции весом 13 тонн, отправленной из Франции в Монголию. Монголия, в свою очередь, отправила одной партией в Польшу 18 тонн кишечного сырья мелкого рогатого скота.
Все грузы соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через Бурятию в Монголию отправили 13 тонн продукции из Франции
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