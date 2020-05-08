В Бурятии владельцам участков направлены предостережения

Участки сельхозназначения зарастают деревьями и сорной растительностью



Госинспектором управления Россельхознадзора проведены рейдовые осмотры трёх земельных участков общей площадью 9,5 га. Участки расположены в местности Большой Дулан Кабанского района Бурятии.



Выявлены нарушения: участки зарастают многолетней древесно-кустарниковой и сорной растительностью.



Кроме того, владельцы не соблюдают правила противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.



- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.



Должностным лицом собственникам участков направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства России.



