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В Бурятии владельцам участков направлены предостережения

В Бурятии владельцам участков направлены предостережения
Общество,  Фото:pixabay.com
Участки сельхозназначения зарастают деревьями и сорной растительностью

Госинспектором управления Россельхознадзора проведены рейдовые осмотры трёх земельных участков общей площадью 9,5 га. Участки расположены в местности Большой Дулан Кабанского района Бурятии.

Выявлены нарушения: участки зарастают многолетней древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Кроме того, владельцы не соблюдают правила противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.

Должностным лицом собственникам участков направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства России.

земельные участки
 
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