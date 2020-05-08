Участки сельхозназначения зарастают деревьями и сорной растительностью
Госинспектором управления Россельхознадзора проведены рейдовые осмотры трёх земельных участков общей площадью 9,5 га. Участки расположены в местности Большой Дулан Кабанского района Бурятии.
Выявлены нарушения: участки зарастают многолетней древесно-кустарниковой и сорной растительностью.
Кроме того, владельцы не соблюдают правила противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
- Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.
Должностным лицом собственникам участков направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства России.
В Бурятии владельцам участков направлены предостережения
Общество, Фото:
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