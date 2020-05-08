Мероприятие прошло в рамках акции «Сады памяти»
В Бурятии сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 5 приняли участие в акции «Сады памяти». Данное мероприятие проходит в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Сотрудники исправительного учреждения посадили саженцы на территории детской площадки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Акция продлится до 22 июня. В России и за её пределами планируется высадить 27 млн. деревьев в память о погибших в годы войны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках акции «Сад памяти» лесники восстановили почти 2 га леса, погибшего в результате лесного пожара.
В Бурятии сотрудники УФСИН озеленили детскую площадку
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