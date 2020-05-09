В Улан-Удэ до +14 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по юго-западу и югу Байкала местами умеренные осадки.
Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 3-8 мороза, днём 9-14, местами 5-10 тепла.
В Улан-Удэ ночью возможен слабый мокрый снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 9-14, к утру и днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 2-4, днём 12-14 тепла.
В День Победы в Бурятии местами мокрый снег
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