В День Победы в Бурятии местами мокрый снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ до +14 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по юго-западу и югу Байкала местами умеренные осадки.



Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 3-8 мороза, днём 9-14, местами 5-10 тепла.



В Улан-Удэ ночью возможен слабый мокрый снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 9-14, к утру и днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 2-4, днём 12-14 тепла.

