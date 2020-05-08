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В Забайкалье леса мониторит авиация

В Забайкалье леса мониторит авиация
Общество, 
Самолёты ежедневно по установленному маршруту пролетают по всей территории края

С начала введения особого противопожарного режима в Забайкальском крае специалисты Читинской авиабазы работают на патрулировании лесного фонда. С помощью авиации осматривают локализованные, а также выявленные очаги пожаров.

- Сегодня авиапатрулирование проводится шестью бортами Цессна и тремя самолётами Ан-2. Два вертолёта Ми-8 занимаются доставкой авиапожарной службы к местам лесных пожаров, - рассказал начальник КГУ «Читинская авиабаза» Андрей Верхушин.

Для контроля над ситуацией с лесными пожарами самолёты ежедневно по установленному маршруту пролетают по всей территории края. При обнаружении пожара, информация передаётся в специализированные органы для реагирования, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
авиация Лес лесные пожары
 
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