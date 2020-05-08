В Забайкалье леса мониторит авиация

Самолёты ежедневно по установленному маршруту пролетают по всей территории края



С начала введения особого противопожарного режима в Забайкальском крае специалисты Читинской авиабазы работают на патрулировании лесного фонда. С помощью авиации осматривают локализованные, а также выявленные очаги пожаров.



- Сегодня авиапатрулирование проводится шестью бортами Цессна и тремя самолётами Ан-2. Два вертолёта Ми-8 занимаются доставкой авиапожарной службы к местам лесных пожаров, - рассказал начальник КГУ «Читинская авиабаза» Андрей Верхушин.



Для контроля над ситуацией с лесными пожарами самолёты ежедневно по установленному маршруту пролетают по всей территории края. При обнаружении пожара, информация передаётся в специализированные органы для реагирования, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

