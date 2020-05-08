Вылечилось более 26 тысяч человек
За последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших коронавирусом. Всего на 8 мая в стране 187 859 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 26 608 человек, умерло - 1 723.
Проведено более 4,98 млн. тестов.
В Иркутской области на 8 мая зарегистрирован 271 случай заболевания коронавирусом. 188 человек госпитализированы, 33 из них из обсерваторов. 77 человек выздоровело, шестеро скончались.
По состоянию на 8 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 272 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 34 из них – дети. Из медучреждений всего выписано 92 человека.
В Бурятии на сегодня 548 случаев заражения. Выздоровело 162 человека, скончались 4 пациентки, остальные проходят лечение. Среди заболевших 30 детей, в двоих диагностирована пневмония.
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 10 тысяч
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