За играми можно будет наблюдать в онлайн-режиме
В рамках празднования 75-летия Великой Победы федерация компьютерного спорта Забайкальского края совместно с министерством физической культуры и спорта Забайкалья проводит бесплатный турнир по World Of Tanks 3Х3 «Кубок Победы 75».
- Основными целями и задачами проведения этих соревнований являются популяризация и развитие компьютерного спорта в регионе, пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание чувства патриотизма у молодежи. И мы все также призываем вас остаться дома для снижения темпов распространения коронавируса, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
В турнире примут участие 26 команд Забайкальского края в составе трёх человек старше 12 лет.
Стартуют соревнования 10 мая в 16:00. За играми можно будет наблюдать в онлайн-режиме. В официальной группе «ВКонтакте» федерации компьютерного спорта Забайкалья позже будет указана ссылка и подробная информация по предстоящим играм.
Победители компьютерных состязаний получат 24 тысячи рублей, серебряные призёры – 15 тысяч рублей, бронзовые призёры – 9 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
Забайкалье проведёт турнир по World Of Tanks «Кубок Победы 75»
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