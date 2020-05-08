 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Мая

07 Мая

Популярное

Три бурятских спортсмена стали мастерами спорта международного класса

Три бурятских спортсмена стали мастерами спорта международного класса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соответствующий приказ вышел 30 апреля

Трём членам сборных команд Бурятии присвоено спортивное звание «мастер спорта России международного класса». Об этом сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии со ссылкой на соответствующий приказ от 30 апреля министерства спорта России.

- Звания мастеров спорта России международного класса удостоились: трёхкратный победитель Кубка Европы, серебряный призёр чемпионата мира, лучник Баир Шигаев (стрельба из лука среди лиц с ПОДА, тренер Цыденбал Цыренжапов), стрелки из арбалета: чемпион мира Андрей Федосеев (тренер Владимир Бусовиков) и победительница первенства мира Анастасия Деревягина (тренер Владимир Бусовиков), - сообщили в центре.

спорт стрельба из арбалета стрельба из лука
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Почта России передала для проекта «Дорога памяти» фотографии почти 800 сибиряков
Почта России передала для проекта «Дорога памяти» фотографии почти 800 сибиряков
Общество, 08.05.2020
Среди них есть несколько десятков материалов о жителях Бурятии
Жители Бурятии сажали огурцы и раскопали скелеты
Жители Бурятии сажали огурцы и раскопали скелеты
Общество, 08.05.2020
Видео с найденными скелетами, возможно, очень древними выложили в Сеть
На севере Бурятии откроются обсерваторы
На севере Бурятии откроются обсерваторы
Общество, 08.05.2020
В обсерваторы направляются здоровые граждане, которые прибыли из других стран и регионов и не могут соблюдать режим изоляции дома  
В Бурятии высаживают «Сад памяти»
В Бурятии высаживают «Сад памяти»
Общество, 08.05.2020
В республике планируется высадить около 23 тысяч сеянцев
В Улан-Удэ врачи госпиталя еженедельно обзванивают пенсионеров
В Улан-Удэ врачи госпиталя еженедельно обзванивают пенсионеров
Общество, 08.05.2020
Пожилым людям доставляют лекарства на дом, а данные о пациентах с ОРВИ передают терапевтам
В Улан-Удэ установили четыре бюста героев Советского Союза
В Улан-Удэ установили четыре бюста героев Советского Союза
Общество, 08.05.2020
Бюсты Петра Харитонова, Георгия Москалёва, Базара Ринчино и Осипа Денисова появились возле школ
В Бурятию вернутся вахтовики с отрицательными анализами на COVID-2019
В Бурятию вернутся вахтовики с отрицательными анализами на COVID-2019
Общество, 08.05.2020
Дома у вахтовиков, вернувшихся из якутского очага коронавируса, повторно возьмут анализы
В Бурятии за два дня до 75-летия Победы ушёл из жизни ветеран
В Бурятии за два дня до 75-летия Победы ушёл из жизни ветеран
Общество, 08.05.2020
Ветеран Даши-Доржи Найданов скончался на 96-м году жизни
Артистки Бурдрамы перевоплотились в женщин, ждущих близких с войны
Артистки Бурдрамы перевоплотились в женщин, ждущих близких с войны
Общество, 08.05.2020
Артистки Бурятского театра драмы представили клип к 75-летию Победы
В Улан-Удэ сняли режим изоляции в неонатальном стационаре больницы
В Улан-Удэ сняли режим изоляции в неонатальном стационаре больницы
Общество, 08.05.2020
Хорошие новости поступили из детской республиканской клинической больницы, где двое сотрудников заразились COVID-19.
К 75-летию Победы бурятские таможенники посадили акации
К 75-летию Победы бурятские таможенники посадили акации
Общество, 08.05.2020
Также сотрудники Бурятской таможни раздают георгиевские ленточки на границе
В Бурятии дети сшили свыше 10 тысяч масок
В Бурятии дети сшили свыше 10 тысяч масок
Общество, 08.05.2020
Педагоги и родители воспитанников активно помогают в борьбе с коронавирусом
Life снял передачу о выживающих на Байкале жителях Бурятии
Life снял передачу о выживающих на Байкале жителях Бурятии
Общество, 08.05.2020
Федеральное издание Life рассказало о живущих без электричества сёлах и о селе всего с одной семьёй

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^