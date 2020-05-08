Соответствующий приказ вышел 30 апреля
Трём членам сборных команд Бурятии присвоено спортивное звание «мастер спорта России международного класса». Об этом сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии со ссылкой на соответствующий приказ от 30 апреля министерства спорта России.
- Звания мастеров спорта России международного класса удостоились: трёхкратный победитель Кубка Европы, серебряный призёр чемпионата мира, лучник Баир Шигаев (стрельба из лука среди лиц с ПОДА, тренер Цыденбал Цыренжапов), стрелки из арбалета: чемпион мира Андрей Федосеев (тренер Владимир Бусовиков) и победительница первенства мира Анастасия Деревягина (тренер Владимир Бусовиков), - сообщили в центре.
Три бурятских спортсмена стали мастерами спорта международного класса
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